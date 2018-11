Vandoorne, 15e : "Une très bonne course pour nous, je me suis amusé !"

Le Britannique Lewis Hamilton, sacré au Mexique, a remporté dimanche à Sao Paulo le Grand Prix du Brésil et permis à Mercedes de décrocher le titre au Championnat du monde des constructeurs de Formule 1. L'écurie dirigée par l'Autrichien Toto Wolff a conquis sur le circuit d'Interlagos son cinquième titre d'affilée des constructeurs. Il s'agit du 72e succès en carrière pour Hamilton, vainqueur devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari).

Un Stoffel Vandoorne accrocheur a obtenu la 14ème place. Il a toutefois perdu une place, se classant 15e en raison d'une pénalité de 5 secondes qu'il a écopée après la course pour ne pas avoir respecté un drapeau bleu. "Ca a été une très bonne course pour nous, même si on ne termine pas dans les points. On a opté pour une bonne stratégie : on a attaqué quand il le fallait et on a sauvé les pneus. Ce n’était pas pour des points, mais je me suis amusé quand même ! On est parvenu à aller un peu plus loin que les autres durant le premier relais. Nos pneus étaient plus frais que les autres et ça a payé en fin de course. Je suis très satisfait de ma course, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus", a détaillé notre compatriote à notre micro.