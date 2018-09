Vandoorne, 13ème en Italie : "On a utilisé une bonne stratégie"

Au terme d’un week-end compliqué, Stoffel Vandoorne a signé une très honorable 13ème place ce dimanche au Grand Prix d’Italie. Un résultat jugé plutôt satisfaisant par le Courtraisien.

"C’était une course assez bonne pour nous. On n’a pas fait un super départ mais on a utilisé une bonne stratégie. La performance était assez bonne. Et cela a marché. On a réussi à battre quelques voitures qu’on ne pensait pas pouvoir battre, comme la Toro Rosso ou la Renault de Nico Hulkenberg" analyse le pilote McLaren au micro de la RTBF.

"C’était toujours difficile mais, vu où on était en essais libres, on a fait un gros pas en avant. On n’était pas très performant en qualifications samedi mais les écarts étaient très serrés. On savait qu’aujourd’hui, ça allait être un tout petit peu mieux. On n’a pas vraiment eu de problèmes avec les pneus. C’était assez facile de terminer la course. Même si les autres se sont arrêtés avant nous, ils n’arrivaient pas vraiment à revenir avec les pneus frais. La gestion des pneus étaient bonnes de notre côté" poursuit le Belge, quelque peu soulagé.

Après Spa et Monza, place maintenant au Grand Prix de Singapour. Avec une meilleure performance à la clé ?

"J’espère que ce sera un tout petit peu mieux. Ça reste un circuit en ville où ça devrait marcher un peu mieux pour nous. J’espère que ça nous poussera un peu plus haut. A Singapour, il y a toujours beaucoup de possibilités. On a marqué des points l’an dernier donc je pense que ce sera possible aussi cette année" conclut-il avec optimisme.