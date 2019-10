Valtteri Bottas s'impose au Grand Prix du Japon devant Vettel et Hamilton, Mercedes champion du monde des constructeurs

Valterri Bottas s'impose au Grand Prix du Japon devant Vettel et Hamilton, Mercedes champion du monde des constructeurs - © TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Valterri Bottas s'impose au Grand Prix du Japon devant Vettel et Hamilton, Mercedes champion du... Valterri Bottas s'impose au Grand Prix du Japon devant Vettel et Hamilton, Mercedes champion du monde des constructeurs. Mercedes reste invaincu à Suzuka depuis 2014 et remporte pour la 6e fois de suite le titre Constructeurs et égale Ferrari qui avait également été champion des constructeurs 6 fois d'affilée.