« Une vie bien rangée ? Pas question », « Le simulateur ? Une perte de temps ! », la méthode atypique mais gagnante d’Hamilton

Lewis Hamilton avant le grand-prix de Monaco - 19/05/2021 Lewis Hamilton débarque en Principauté de Monaco avec une jauge de confiance pleine à ras bord. Le britannique, qui a remporté trois des quatre courses disputées, occupe la tête du championnat avec 14 points d’avance sur Max Verstappen. Depuis 2014, le septuple champion du monde tutoie la perfection et ce malgré un style de vie qui en interpelle beaucoup d’observateurs. Le pilote Mercedes parcourt le monde, multipliant les activités et envoyant valser la théorie qui imposerait aux pilotes une vie bien rangée s’ils veulent performer au plus haut niveau. « Quand je suis arrivée en F1, tout le monde m’a dit « pour être pilote, tu dois être très carré ». C’est ce que tous les autres pilotes me disaient : aller au lit à 22h, faire ceci ou cela, mais au fond cela n’a aucun sens. Vous devez trouver le fonctionnement qui vous convient le mieux. Ce qui me va n’ira pas à un autre et vice versa. Donc c’est vraiment un apprentissage de la manière dont vous fonctionnez ».

Lewis Hamilton débarque en Principauté de Monaco avec une jauge de confiance pleine à ras bord après sa victoire lors du grand-prix d’Espagne il y a quinze jours. Le Britannique, qui a remporté trois des quatre courses disputées, occupe la tête du championnat avec 14 points d’avance sur Max Verstappen.



Au fil des saisons, le septuple champion du monde tutoie la perfection et ce malgré un style de vie qui en interpelle beaucoup d’observateurs. Le pilote Mercedes parcourt le monde, multipliant les activités et envoyant valser la théorie qui imposerait aux pilotes une vie bien rangée s’ils veulent performer au plus haut niveau. "Quand je suis arrivé en F1, tout le monde m’a dit :"Pour être pilote, tu dois être très carré". Tous les autres pilotes me disaient d’aller au lit à 22h, de faire ceci ou cela, mais au fond cela n’a aucun sens. Vous devez trouver le fonctionnement qui vous convient le mieux. Ce qui me va n’ira pas à un autre et vice versa. Donc c’est vraiment un apprentissage de la manière dont vous fonctionnez".



Un style atypique que Lewis Hamilton transpose également côté compétition : pas ou peu de simulateur à l’usine, jamais de tour de piste à pied la veille des premiers essais libres à l’inverse de la majorité des pilotes,… "En ce qui me concerne je n’ai aucun avantage à faire du simulateur et encore moins sur une piste comme celle-ci, poursuit le Britannique. Vous devez vous projeter au niveau mental, parce que vous ne bougez pas vraiment, il y a moins de bosses, vous n’avez pas non plus les sensations de grip entre les pneus et la piste. C’est comme un jeu vidéo. Je ne perds pas mon temps à ça !



Mais cela ne veut pas dire que le champion du monde prend les choses à la légère. Hamilton reste un infatigable travailleur. Il est d’ailleurs bien souvent l’un des derniers à quitter le circuit. "Je préfère étudier toutes les données disponibles avec les ingénieurs comme celles des années précédentes, les changements que nous avons effectué sur la voiture, les mauvais choix que nous avons opérés, comment optimiser le package aérodynamique que nous avons cette saison, quels sont les domaines dans lesquels j’étais plus faible lors des saisons précédentes. Et chaque fois quand j’arrive je me penche sur ces choses-là et il y a chaque fois des éléments à améliorer. J’y travaille et cette manière de faire fonctionne pour moi. D’ailleurs vous voyez par vous-même que cela marche."