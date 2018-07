Une lettre d'amour à Michael Schumacher… par les supporters

En Allemagne, un nom résonne dans la bouche de tous les supporters : Michael Schumacher. Le pilote allemand garde la place de numéro 1 dans le cœur des fans. Petite évocation avec les supporters du septuple champion du monde.

"Je me souviens de lui comme d’un super pilote, le meilleur que j’ai pu voir au cours de ma vie."

"Il est déjà sur les gaz alors que d’autres sont encore en train de freiner. Là, je me suis dit : "waw, celui-là, il sait conduire ! Il faut le tenir à l’œil !"

"Nous t’aimons. Nous pensons à toi."

"Je me souviens d’articles dans les journaux où on disait qu’il participait vraiment au développement de la voiture, et ce n’est plus le cas aujourd’hui à ce que j’entends, les pilotes ne font plus "que" conduire ! Michael, c’était un pilote qui s’y connaissait en mécanique, et il développait aussi ses voitures."

"Pour moi, c’est tout simplement le meilleur pilote de tous les temps. Il avait un don pour motiver et porter tout un team. Il vivait, et il vit toujours, pour son sport. Il tirait toujours le maximum du matériel mis à sa disposition. Il était génial."

"C’était un exemple à suivre, Un vrai exemple à suivre. Mon meilleur souvenir de lui ? C’était en Angleterre, à Silverstone. Il pleuvait énormément, et je regardais la course à la télé, il pilotait sa voiture comme s’il s’agissait d’un bateau. Quelle course de rêve. Il l’a gagnée, c’était très impressionnant."

"Pour moi, c’est le Grand Prix qu’il gagne en France, avec quatre passages par les stands. Tout le monde pensait qu’il n’en ferait qu’un ou deux, mais non, il en a fait quatre ! Il était de plus en plus rapide, il enchaînait les records du tour. Quelle course d’exception."

"Avec le recul, je me dis que cette stratégie, plus aucun pilote ne l’a tentée ni réussie. Vous vous rendez compte, gagner un Grand Prix en faisant quatre pit stops !"

"A Spa, il est remonté de la 17ème à la première place. C’est quelque chose d’énorme ! Plus aucun pilote n’a réussi ça. C’est pour ça qu’on l’appelle le regenmeister, le maître de la pluie."

"C’était vraiment un Dieu de la pluie… C’était, et c’est toujours d’ailleurs, le meilleur pilote sur une piste détrempée. Pour moi, c’est le plus grand. Evidemment ! On lui souhaite le meilleur. A jamais."