Une histoire de records : ceux battus en 2019, ceux qui pourraient tomber en 2020

La Formule 1, comme toutes les autres disciplines sportives, est en veilleuse. Sur notre site RTBF.be/sport, nous allons vous proposer d'entretenir la flamme si j'ose dire, en vous suggérant quelques petites séries.

Nous devons néanmoins tenir compte des restrictions de droits assez sévères au niveau de l'utilisation des archives. Nous vous proposerons en alternance une série un peu tous azimuts sur différents sujets F1, quelques chiffres, le lexique du spécialiste, des découvertes... Une autre série nous fera replonger dans nos archives Warm-up. Et enfin la troisième série concernera une foule d'anecdotes qui garnissent mes fameux carnets de route qui ont parcouru quelques tours du monde.

On commence aujourd'hui avec un focus sur les records battus en 2019... et qui pourraient être battus en 2020.

Les différents records battus en 2019

Le record du plus grand nombre de points marqués sur une saison par un pilote. Lewis Hamilton 413 points.

Le plus grand nombre d'années entre le premier et le dernier titre d'un pilote. Onze ans entre le premier sacre de Lewis Hamilton en 2008 et son sixième en 2019.

Le plus grand nombre de premières lignes avec les 2 voitures d'un même team. 65 fois pour Ferrari.

Le plus de points inscrits sans toutefois jamais avoir été couronné champion. Valtteri Bottas avec 1.289 points.

Le plus jeune vainqueur de Grand-Prix. Charles Leclerc 21 ans 10 mois 16 jours.

Le plus jeune podium de l'histoire au Grand-Prix du Brésil. Max Verstappen, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr et une moyenne de 23 ans 8 mois et 23 jours.

Le plus de Grand-Prix sans pole position. Sergio Perez avec 176 GP disputés.

Le plus de Grand-Prix menés par un pilote. 148 par Lewis Hamilton.

Le plus de Grand-Prix disputés avant un premier podium. Carlos Sainz avec 101 GP.

Le plus de temps écoulé entre des points inscrits par un pilote. 3.178 jours pour Robert Kubica entre l'Allemagne 2019 et Abu Dhabi 2010.

Le pitstop le plus rapide 1"82 (une seconde 82 centièmes !!) pour la Red Bull de Max Verstappen au Brésil.

Les records qui pourraient tomber en 2020 (pour autant bien sûr que le coronavirus daigne nous l'accorder)

Le plus grand nombre de victoires. Michael Schumacher en totalise 91 en 248 GP et Lewis Hamilton en est à 84 succès en 250 GP.

Le plus de titres constructeurs consécutifs. Si Mercedes s'arroge une septième couronne.

Le plus jeune champion de l'histoire si soit Charles Leclerc soit Max Verstappen est champion du monde. Record actuellement détenu par Sebastian Vettel champion en 2010 à 23 ans et 134 jours.

Le plus grand nombre de Grand-Prix consécutifs terminés dans les points. Lewis Hamilton reste sur 33 de suite, ce qui est déjà un record en soi.

Le plus de courses disputées. Kimi Räikkönen a 312 GP au compteur et Rubens Barrichello 322.

Le plus de Grand-Prix gagnés en menant de bout en bout. Ayrton Senna et Lewis Hamilton en sont à 19 chacun.

Le plus grand nombre de podiums. Michael Schumacher en a 155 et Lewis Hamilton 151.