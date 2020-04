Une équipe RTBF enfermée avec Vettel dans un bar en Inde pour son 4e titre

Début de la série consacrée aux souvenirs puisés dans mes fameux carnets qui m’accompagnent à travers le monde dans tous les paddocks F1. Pour la petite histoire, mes premiers carnets étaient grand format, puis en 1995 on est passé à une taille plus conventionnelle, et le format actuel date de 2001. Tant et tant d’anecdotes dans des genres très différents ont jalonné toutes ces années.

Aujourd’hui on se replonge en 2013, en Inde à Greater Noida, à une cinquantaine de kilomètres de New Delhi. Le premier Grand-Prix sur le Budh International Circuit avait eu lieu en 2011. L’anecdote que je vous raconte ici se passe au soir du Grand-Prix 2013 qui avait couronné Sebastian Vettel pour la quatrième fois. A 26 ans et 116 jours, c’était le plus jeune quadruple champion du monde.

Après le direct et toutes nos interviews d’après-course, nous avions regagné notre hôtel. Petite douche, dîner à l’hôtel et puis un dernier verre au bar : tout ce qu’il y a de plus banal. Puis progressivement, plusieurs membres du team Red Bull sont arrivés avant que le nouveau champion lui-même ne fasse son apparition. Le service de sécurité de l’hôtel a alors fermé le bar à tous les visiteurs étrangers à l’écurie Red Bull... nous oubliant à l’intérieur.

Comme je vous le raconte dans la petite vidéo ci-jointe, nous avons donc vécu de l’intérieur la fête privée de ce quatrième titre mondial de Sebastian Vettel, assimilés avec Oliver mon cameraman et Thierry notre réalisateur à des membres de l’écurie. Un grand moment... assez peu banal...