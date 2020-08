Une affaire à la gomme(s) ce GP de Grande-Bretagne

Quand à moins de 3 tours de l’arrivée, Bottas a vu son pneu avant gauche se délaminer, le scénario de la course a basculé dans un final haletant. Dans le dernier tour, c’est le pneu avant gauche de la Mercedes d’Hamilton qui a rendu l’âme.

J’ai eu l’opportunité d’écouter les communications radio entre le champion du monde et son ingénieur course, Peter Bonnington, c’était fascinant. Bono, d’un calme olympien, dictait l’écart qui se réduisait par rapport à Verstappen. 30 secondes, 25, 20, 16 à Chapel, 10 à Stowe, 9, 7 puis 5 petites secondes sur la ligne… Et Hamilton activant son " instinct de survie " pour tenter de franchir la ligne en vainqueur sur 4 roues mais 3 pneus…

Pirelli, le manufacturier de pneus de la F1, a un lundi bien chargé pour tenter de cerner les causes de ce carnage de gommes. Sans écarter aucune possibilité, d’autant qu’un autre GP se profile à l’horizon sur le même tracé… et avec des spécifications plus tendres. Avant le GP, Pirelli nous avait dit qu’en rentrant aux alentours du 18eme tour (sur 52), il n’y avait a priori pas de problème pour rallier l’arrivée en pneus durs.

À cause des 2 safety car de début de course, les leaders ont pitté un peu plus tôt, au 13eme tour.