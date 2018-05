"Un virage à 300km/h à Monaco, c'est différent que d'y être en bus pour aller à l'école"

Daniel Ricciardo a dominé les qualifications du GP de Monaco, 6e épreuve de la saison de Formule 1, pour décrocher sa première pole position en 2018, la deuxième de sa carrière. Ricciardo s'élancera dimanche devant Sebastian Vettel (Ferrari) et le leader du championnat, Lewis Hamilton.

Deux fois dans les points cette saison, Charles Leclerc s’élancera de la 14e position ce dimanche. Un week-end en terrain connu, enfin pas tout à fait, pour le pilote monégasque. "C’est une ville que je connais par cœur mais, bizarrement, le circuit un peu moins. Je me rappelle des premières réactions lorsque j’ai roulé ici pour la première fois : c’est une ville qu’on ne reconnait pas quand on est dans une voiture de course. A 300 km/h dans un virage, ce n’est pas pareil qu’être dans ce virage dans le bus pour aller à l’école. Ca fait une assez grosse différence, ça prend toujours un peu de temps pour s’y habituer", a-t-il précisé à notre micro.