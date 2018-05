Un "problème" et du trafic pour Vandoorne, déçu : "On aurait pu montrer quelque chose de différent"

Éliminé en Q2 lors de la séance de qualification alors qu'il avait signé un brillant cinquième temps en Q1, Stoffel Vandoorne (McLaren) s'élancera dimanche depuis la douzième position sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, alors que son coéquipier espagnol Fernando Alonso a lui réalisé le septième chrono.

Le pilote belge, qui avait devancé le double Champion du Monde lors des trois séances d'essais libres, pointe du doigt un "problème" sur sa MCL33 et le trafic rencontré lors de son dernier tour rapide en Q2.

"Je pense qu’on peut parler de déception, parce que la voiture avait le potentiel pour aller en Q3, a avoué Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF. Nous avons cependant rencontré un problème dès le début de la séance, c’est dommage que cela se soit produit à ce moment-là, on n’a pas eu le temps de réparer. Je ne peux pas vous préciser de quoi il s’agit, mais les réglages n’étaient pas optimaux. C’est vraiment malheureux, parce que sans ça, je pense qu’on aurait pu montrer quelque chose de différent. Et lors de mon deuxième tour rapide en Q2, j’ai rencontré du trafic, je n’ai pas pu faire le tour idéal."

"Mis à part cela, cela s’est beaucoup mieux passé dans la voiture aujourd’hui, on a retrouvé un feeling plus ou moins normal, a repris le pilote McLaren. L’autre chose positive, c’est que nous ne devrons pas partir avec les gommes hyper tendres, qui ne seront à mon avis pas les meilleures en course. On pourra choisir une stratégie différente, on restera peut-être en piste un peu plus longtemps que les autres (tous les pilotes dans le Top 10 sont obligés de s’élancer en hyper tendres, NDLR), et on va essayer de profiter d’éventuels incidents."