Un peloton resserré derrière les trois grands en 2018 ?

La première manche du championnat du monde de Formule 1 se déroule ce week-end en Australie. Mercedes, Ferrari et Red Bull apparaissent comme les favoris, difficile d’établir une hiérarchie derrière ces trois-là. Espérons des McLaren bien placées, mais les autres n’ont pas chômé.

Force India sera là, Renault aussi. Nico Hulkenberg - Carlos Sainz, un duo redoutable qui peut viser la quatrième place du championnat des constructeurs.

"Il faut que l'on soit plus proche de Mercedes et Ferrari que la saison passée. Je ne sais pas si nous serons à la 4e, 5e ou 6e place au championnat... mais il faut qu'on se rapproche d'eux", avertit le pilote espagnol.

Un pas en avant pour Renault, un autre pour Haas aussi. Les Américains semblent bien plus affûtés que l’an passé. Ils veulent avoir Ferrari en point de mire.

"C’est l’ambition de l’équipe. Une fois qu’on sait qu’on a le même moteur, la même boite de vitesses et les mêmes suspensions, il n’y a pas de raison pour qu’on n’arrive pas à être dans la seconde des Ferrari. C’est là-dessus qu’on va travailler", pense lui Romain Grosjean.

Autre surprise, Toro Rosso. Beaucoup s’attendaient à voir Pierre Gasly, Brendon Hartley et leur nouveau moteur Honda plus souvent aux stands qu’en piste. La voiture a tourné encore et encore. Plus de 800 tours sans accroc et des chronos encourageants. Il faudra toutefois suivre la course au développement.

"Ca fait plaisir de voir des Japonais sourire aussi donc c’est plutôt positif. Ils sont satisfaits des premiers tests, il va falloir encore travailler dur pour le début de la saison", sourit Pierre Gasly.

Après huit jours d’essais, voilà pour les premières indications. A présent direction l’Australie. Place au concret. Confirmations ou déceptions : réponse du côté de Melbourne.