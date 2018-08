Un mercato estival entre coups de tonnerre et incertitudes

Chaque année, c'est la même chose : quand arrive l'été, la silly season est de retour dans les paddocks de Formule 1. Les rumeurs de transfert abordent tout, et surtout, n'importe quoi, mais parfois, même les ragots les plus fous ne voient pas venir ce qu'il se trame en coulisses : le 3 août, Renault officialise l'arrivée de Daniel Ricciardo la saison prochaine. Carlos Sainz perd son baquet, une place se libère chez Red Bull.

"J'avais besoin d'un changement d'environnement, d'un nouveau challenge, de quelques chose qui casserait la routine", reconnait Ricciardo.

Le 14 août, nouveau coup de tonnerre : Fernando Alonso annonce qu'il ne roulera pas en F1 en 2019, l'Espagnol pourrait opter pour un double programme en Championnat du Monde d'Endurance et en IndyCar.

"C'est en dehors de la Formule 1 que je pourrai trouver de plus grands challenges. Être le meilleur pilote du monde, c'est mon ambition. Je suis un pilote très ambitieux, et en Formule 1, tu dois parfois ne pas l'être trop, car tu dépends énormément du package de performance que tu as, et puis c'est tout", détaille Alonso.

McLaren ne tarde pas à trouver un remplaçant au double Champion du Monde. 48 Heures après l'annonce du départ de Fernando Alonso, l'écurie britannique déclare que Carlos Sainz, mis à pied par Renault, serait son remplaçant.

"Quand j'ai appris qu'on n'avait plus besoin de moi, j'ai pris la décision de choisir McLaren, c'était la meilleure option pour moi", commente Sainz.

Red Bull ne met pas beaucoup plus de temps à communiquer le nom du remplaçant de Daniel Ricciardo : ce sera Pierre Gasly, convaincant depuis ses débuts il y a un peu moins d'un an chez Toro Rosso.

Voilà un Français heureux, un autre l'est un peu moins : Esteban Ocon a beau réaliser des prouesses au volant de la Force India, son avenir n'est sans doute pas chez les roses.

Sergio Perez a reçu la garantie d'y poursuivre sa carrière, alors qu'un consortium emmené par le milliardaire Lawrence Stroll, le père de Lance Stroll, pilote Williams, vient de racheter l'écurie qui s'appellera... Racing Point Force India.

Chez Ferrari, Kimi Raikkonen nous donne des nouvelles fraîches sur son avenir. "Pas d'info", précise le Finlandais. Le jeune Monégasque Charles Leclerc, éblouissant depuis ses débuts chez Sauber en mars, est cité pour le remplacer au sein de l'écurie qui le soutient depuis plusieurs années...

Le plateau 2019 commence à prendre forme, mais cela risque encore de bouger dans les semaines, voire dans les jours à venir : quel avenir, par exemple, pour Stoffel Vandoorne, dont le baquet chez McLaren est convoité par Esteban Ocon et le jeune Lando Norris...