Un intraitable Lewis Hamilton empoche le GP de Belgique, son 89e succès

Ce dimanche après-midi se déroulait le Grand Prix de Belgique 2020 de Formule 1, septième manche de la saison. Auteur d'une pole position écrasante, le Britannique Lewis Hamilton, leader du championnat, a maintenu le cap durant la course, devançant son équipier Valtteri Bottas et Max Verstappen. 89e succès de la carrière du champion en titre. L’épreuve a aussi été marquée par un crash spectaculaire entre George Russell et Antonio Giovinazzi, provoquant la sortie de la safety car.