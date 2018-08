Un Hamilton intraitable, un Vettel contraint de réagir

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel : un duel passionnant sur la piste. Un face à face qui anime le paddock. En douze courses, la première place du championnat a changé de mains à cinq reprises. Rien que ça ! Quatre victoires pour l'Allemand, cinq pour le Britannique.

Un tout petit point entre les deux hommes par moment, un peu plus à présent, soit 24 en faveur de Hamilton. Un écart plus conséquent, le plus grand depuis le début de la saison. Avantage Hamilton. Une avance mathématique, psychologique aussi depuis plusieurs semaines.

Hamilton qui fait face cette année à une Scuderia Ferrari qui peut enfin réellement rivaliser. Confirmation dès le début de saison. Deux victoires de suite pour Vettel. L'Allemand a parfois tenté d'y mettre l'audace, la manière comme à Bakou. Occasion manquée. Après quatre courses, Hamilton prend les rênes du championnat pour la première fois et confirme quinze jours plus tard en Espagne.

Hamilton, un savant mélange entre une équipe qui ne se relâche jamais et une remise en question permanente. En face, Ferrari peut être performant partout, une différence énorme par rapport aux années précédentes. Une autre chose est sûre : Vettel est plus souvent piégé par une certaine fébrilité comme lorsqu'il ruine sa course et celle de Valtteri Bottas en France.

C'est un peu comme si l'Allemand résistait moins bien à la pression. Un mois plus tard, en Allemagne, devant son public, Vettel remet ça. Une erreur qui pourrait lui coûter le titre. Hamilton en a directement profité pour reprendre la tête du championnat. Avant cela, le Britannique avait aussi montré quelques failles. Il y a toutefois une différence majeure avec Vettel : après un abandon ou un coup dur, Hamilton s'est chaque fois relevé. Deuxième en Grande-Bretagne, après un comeback dont il a le secret. Puis vainqueur en Allemagne en démarrant quatorzième sur la grille.

Hamilton qui a encore enfoncé le clou en Hongrie avant le break estival pour augmenter son avantage. 24 unités d'avance, pas insurmontable pour Vettel. Mais à neuf GP de la fin de la saison et face à un Hamilton intraitable, il faudra que l'Allemand ait les épaules plus solides dans les moments importants.