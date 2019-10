Un Grand Prix de F1 à Miami en 2021 ?

Miami pourrait bien s’ajouter au calendrier du championnat du monde de F1. Un "accord de principe" a en tout cas été trouvé entre la F1 et le propriétaire des Miami Dolphins. Si les autorités locales donnent leur feu vert, la course pourrait se tenir en mai 2021. Le circuit serait lui dessiné autour du Hard Rock Stadium, le stade de la franchise de football américain.



"Nous sommes excités d’annoncer que la Formule 1 et Hard Rock Stadium ont trouvé un accord de principe pour accueillir le tout premier Grand Prix de Formule 1 de Miami", déclarent Tom Garfinkel, CEO des Dolphins et Sean Bratches, le managing director des opérations commerciales de la F1, au Miami Herald.



"Nous sommes impatients d’amener le plus grand spectacle de course de la planète pour la première fois dans une des régions les plus iconiques et glamour", ajoute Garfinkel.



Malgré l’accord de principe, la tenue du Grand Prix est encore loin d’être assurée. Les habitants de Miami Gardens ne sont pas très favorables. La Commissionner Barbara Jordan et Oliver Gilbert le maire de Miami Gardens se sont publiquement opposés au projet.



Les organisateurs affirment que les désagréments seront limités puisque la course se tiendra aux alentours du circuit et non pas à proximité des maisons.



En attendant les fans américains de F1 pourront toujours se rendre début novembre à Austin, au Texas.