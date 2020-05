Un Grand Prix (complètement fou) des Pays-Bas disputé... au Brésil

Le sport professionnel est à l'arrêt depuis plusieurs semaines et ne va, logiquement, pas reprendre tout de suite. C'est le cas des sports moteurs notamment. Pour vous faire patienter, nous vous proposons par exemple le championnat du monde de Formule 1 virtuel. Les premières manches étaient disputées, la troisième levée a été exceptionnelle !

Revenons d'abord sur la dénomination de l'épreuve : Grand Prix des Pays-Bas. L'épreuve devait se dérouler sur le tracé de Zandvoort, mais ce dernier n'est pas présent dans la version utilisée pour le jeu... Les pilotes ont donc réalisé cette course au Brésil, sur le circuit d'Interlagos. Une piste où il se passe toujours quelque chose. La réputation des 4.309 kilomètres était une nouvelle fois au rendez-vous.

Tout débute avec la pole position de Stoffel Vandoorne. Régulièrement bien placé, le Belge (Mercedes) compte transformer sa pole en victoire... mais est pris en sandwich dans la première ligne droite. Il redescend aux portes du top 10 et remontera finalement joliment jusqu'à la 4e place finale. Cette course, sur 36 tours, a aussi et surtout été marquée par de très nombreux dépassements, dont une lutte géniale pour la 1ère place entre Alexander Albon (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). Les deux pilotes de F1 'réelle' se sont échangés le leadership sans doute une trentaine de fois. Ils ont avoué par après qu'ils en tremblaient un peu tant la pression était présente. Une bagarre somptueuse et indécise, remportée par Albon.

Un peu plus tôt dans la journée, en TV et sur notre site, vous avez pu revivre une autre course palpitante, le Grand Prix d'Allemagne 2019, remporté par Max Verstappen (Red Bull) après des accrochages et sorties dans tous les sens.