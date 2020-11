Turquie 2006 : Massa, Alonso, Schumacher... Un duel à trois palpitant !

Les courses se succèdent en Formule 1 et place, ce week-end, à la quatorzième manche de la saison 2020. Le peloton fait escale en Turquie, sur le circuit d'Istanbul, seulement pour la huitième fois de l'histoire. Un tracé théâtre d'un somptueux duel à trois en 2006.

27 août 2006. Deuxième édition du GP de Turquie. 58 tours de 5,34 kilomètres à boucler et une bagarre féroce entre Ferrari et Renault, les deux principaux concurrents aux titres pilotes et constructeurs. La tension est palpable : les bolides rouges ont pris le meilleur lors des qualifications, Felipe Massa décrochant sa première pole position devant son chef de file Michael Schumacher. Fernando Alonso a signé le troisième chrono tandis que son équipier Giancarlo Fisichella part en tête-à-queue au premier virage.

Plusieurs sorties et accrochages spectaculaires émaillent la première partie du GP. Vitantonio Liuzzi (Toro Rosso) part à la faute, la safety car fait son apparition. Moment choisi par Massa, leader de l'épreuve, pour s'engouffrer dans la voie des stands. Son dauphin et équipier au sein du team Ferrari, Schumacher, l'imite. L'Allemand doit donc patienter quelques instants, le temps que le Brésilien soit ravitaillé. Alonso en profite et pique la deuxième place de Schumi.

Nous sommes pratiquement à la mi-course et Schumacher négocie mal une courbe à gauche sur le tracé turc. Il lâche à nouveau quelques secondes très précieuses. Tandis que les deux hommes de tête, Massa et Alonso, vont passer une deuxième fois par leur stand, le pilote allemand reste en piste et comble petit à petit l'écart. Pas suffisamment puisqu'il reste au 3e rang après son pit stop.

Ce duel à trois est indécis... Auteur d'une course parfaite, Massa ne loupe pas l'opportunité de décrocher la première victoire de sa carrière. Schumacher a tout donné, a livré une superbe bagarre face à Alonso, mais l'Espagnol parvient à rafler la deuxième place de la course, finissant roues dans roues avec le pilote de la deuxième Ferrari.