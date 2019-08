Trois questions à Gaëtan : "La période des transferts est partie sur les chapeaux de roues !"

La tradition veut que le jeudi soit calme lors d’un GP. Faut-il penser que la rentrée des classes a eu pour effet d’agiter le petit monde de la F1 ? En tout cas, pas mal de décisions sont tombées ces derniers jours.

Mais avant d’évoquer ce grand chamboulement, place au petit chauvinisme coupable ; la Formule 1 est de retour en Belgique. "C’est formidable de revenir sur un circuit pareil. C’est l’un des circuits préférés des pilotes. Maintenant, ça va être assez intense : quatre Grands Prix en cinq semaines ! Ça ne va plus arrêter mais tout le monde est content de recommencer ici, après avoir rechargé les batteries."

Les fans de F1 ont été servis ce jeudi avec le jeu des chaises musicales entre pilotes. "Bottas a officiellement été confirmé chez Mercedes et je me suis laissé dire que ça s’est joué d’un cheveu. Ocon a ensuite été confirmé chez Renault, aux côtés de Ricciardo. Hülkenberg, lui, pourrait se retrouver chez Haas, sans compter ceux qui sont toujours dans l’incertitude. C’est parti sur les chapeaux de roues !"

Si les pilotes et les écuries sont en ébullition actuellement, les équipes RTBF ne sont pas en reste et ont rencontré, de manière exclusive, plusieurs pilotes ce jeudi. Mick Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc ou encore Max Verstappen seront à découvrir tout au long du week-end en télé et ici même.