Très remonté, Raïkönnen incendie Ocon : "Cet idiot me bloque toujours"

Si les qualifications du Grand-Prix d'Italie n'ont pas réservé de véritables surprises, Lewis Hamilton raflant la 94e pole position de sa carrière et les Ferrari confirmant leurs difficultés actuelles, elles ont été émaillées d'un accrochage entre Kimi Raikönnen et Esteban Ocon. Lancé dans un tour rapide dans les toutes dernières secondes de la Q2, le Finlandais s'est retrouvé derrière le Français, beacoup plus lent et visiblement peu enclin à dégager la piste pour le laisser passer. Résultat, Raikönnen, surpris, a dû piler pour freiner et éviter la collision avec le pilote Renault.

Une manoeuvre d'Ocon, pas forcément fair-play, qui a fait réagir un Raikönnen, pourtant d'ordinaire plutôt placide et réservé. "Ce p... de gars me bloque. Il me bloque tout le temps cet idiot" a-t-il crié, furibard.

La direction de course a d'ailleurs décidé de convoquer les deux pilotes suite à cet accrochage.