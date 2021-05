Toto Wolff : "Verstappen donne du fil à retordre à Lewis"

Depuis le début de saison Mercedes et Red Bull offrent un spectacle formidable en piste. Même si l’écurie au taureau commet plus d’erreurs que sa rivale et semble moins au point que la marque à l’étoile d’un point de vue stratégique, elle constitue une opposition bien plus coriace que lors des saisons précédentes pour les troupes de Toto Wolff. Ce qui n’est pas pour déplaire à l’Autrichien.



"Nous sommes vraiment fous de joie d’avoir une telle bagarre avec une équipe de ce niveau et un pilote exceptionnel comme Max Verstappen. Il donne du fil à retordre à Lewis qui adore se mesurer aux meilleurs pilotes de la jeune génération. Verstappen n'a engrangé qu'un succès, parce qu'à Bahreïn la victoire lui a échappé quand il a dépassé Lewis en dehors de la piste, mais honnêtement cela aurait dû être sa course. La vérité c’est que nous manquions de rythme et nous n’étions pas encore au niveau."

Mais comme chaque saison, même quand l’équipe Mercedes semble un peu en difficulté elle revient plus forte et balaye les doutes d’un revers de la main.



"Mais attention, chaque année c’est difficile, poursuit le boss du champion du monde. La clé c'est que même quand ça ne tourne pas comme il faut comme en essais d’avant-saison, on arrive à analyser les données, on essaye de partir de là pour évoluer et on revient dans la compétition. Cela peut paraître un peu bateau, mais il sera très important qu’on finisse toutes les courses, parce que si on perd une vingtaine de points d’un coup, ça peut avoir une énorme influence dans la course au titre. Les écarts sont tellement infimes qu’on est obligés de signer un sans-faute."



La lutte pour le titre ne se résume pas à un mano a mano Hamilton-Verstappen. C’est aussi un duel à distance Wolff-Horner : "La lutte est féroce, mais j’ai beaucoup de respect pour Christian Horner. Il était à l’époque le directeur d’équipe le plus jeune à remporter un championnat du monde et il en a enchaîné quatre d’affilés. Son équipe a toujours été notre plus grand rival."