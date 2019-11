Toto Wolff sur le ton de l'humour : "Mes pilotes ont foutu le bordel sans moi au Brésil"

Valtteri Bottas a signé le meilleur temps lors des deux premières séances d'essais libres sur le circuit de Yas Marina. Mais même s'il affiche une bonne forme, le finlandais est cependant assuré de s'élancer en fond de grille dimanche suite à un changement de moteur sur sa Mercedes.



La journée a également été marquée par plusieurs drapeaux rouges et par les premières déclarations de Mattia Binotto, directeur d'équipe Ferrari, depuis l'accrochage entre les deux monoplaces de la Scuderia lors du GP de Brésil.



Toto Wolff était lui absent à Sao Paulo. C'est la première fois depuis 2012 que le patron Mercedes ne venait pas sur un week-end de GP et le moins que l'on puisse dire c'est que cela n'a pas vraiment réussi à l'équipe (abandon pour Bottas sur problème mécanique et 7ème place pour Hamilton après une pénalité). Mais l'autrichien a pris cela avec beaucoup d'humour.



Retrouvez les faits et déclarations du jour dans le débriefing vidéo de ce vendredi