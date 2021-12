Toto Wolff sur le silence radio d’Hamilton : "Il n’a tout simplement pas de mot"

Lewis Hamilton ne s’exprime pas "parce qu’il n’a tout simplement pas de mot" à la suite de la perte rocambolesque de son titre mondial. Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes, explique ainsi le 'silence radio' du septuple champion du monde de Formule 1 depuis le dernier Grand Prix à Abou Dhabi. "Nous hésitons tous dans les émotions, surtout Lewis", a déclaré Wolff au site Motorsport-total.com.

Hamilton se trouvait en tête de la course à cinq tours de la fin, filant vers un huitième titre mondial, lorsque la safety car est entré en piste. Le directeur de course Michael Masi a demandé à tous les doublés qui se trouvaient entre Hamilton et Verstappen de s’écarter alors qu’il restait un tour à disputer. Le Néerlandais a dépassé le Britannique dans le dernier tour, s’assurant le titre mondial.

Depuis, le Britannique ne s’est plus exprimé sur les réseaux sociaux. "Il avait le titre mondial jusqu’au dernier tour. Puis, d’une seconde à l’autre, le titre lui a été retiré. Bien sûr, tu perds alors confiance car tu ne peux pas comprendre ce qu’il s’est passé", a expliqué Wolff.