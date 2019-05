Toto Wolff sur la disparition de Lauda : « Je me sens comme un zombie, j'ai sans cesse envie de pleurer »

La F1 débarque à Monaco avec dans le paddock l'ombre de Niki Lauda, décédé en début de semaine. L'écurie Mercedes est en deuil dans la principauté, et c'est dans cette ambiance un peu pesante que les pilotes ont pris la piste ce jeudi pour les deux premières séances d'essais libres. Une journée dominée par Lewis Hamilton et Mercedes qui repoussent encore une fois très loin la Scuderia Ferrari. Red Bull pourrait par contre venir perturber la marque à l'étoile dans les rues de Monaco. Analyses et premières réactions dans le débriefing vidéo de ce jeudi.