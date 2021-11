Toto Wolff sur Hamilton : "Lewis est capable de mobiliser des pouvoirs de super-héros"

Après les qualifs du Grand Prix du Brésil, on pensait le titre définitivement perdu pour Lewis Hamilton . C’est mal connaître le septuple champion du monde, qui a le don de se surpasser quand on le pousse dans ses derniers retranchements.

Un aileron non conforme et une pénalité moteur, ont donc obligé Lewis Hamilton à s’élancer de la 10e place au Brésil, la suite on la connaît. Une victoire à Sao Paulo, un doublé 8 jours plus tard au Qatar. Aujourd’hui les perspectives de 8e titre mondial sont à nouveau réelles pour le pilote britannique.

Un réveil du lion Mercedes qui enchante Toto Wolff, le patron de l’écurie allemande : "Lewis a montré un énorme sang froid. Il a montré le meilleur de lui-même. Quand il est acculé il est capable de mobiliser des pouvoirs de super-héros", des pouvoirs qui ont donc été déclenchés à Interlagos et qui risquent de coûter cher à Max Verstappen, qui n’est plus sur du velours.

Lewis est à nouveau au top et sa voiture aussi, comme le confirme le patron des flèches d’argent après le succès au Qatar : "La bonne nouvelle c’est que la voiture est vraiment rapide. Lewis a contrôlé la course de l’avant et c’est une bonne indication de ce qui va arriver en Arabie saoudite et à Abu Dhabi".