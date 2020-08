Toto Wolff : "Lewis Hamilton se critique tout le temps, il m'impressionne"

Leader du championnat du monde de Formule 1, devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, Lewis Hamilton se présente à Spa-Francorchamps, théâtre de la 7e manche de la saison 2020, en confiance. Le Britannique, mélange de talent et de régularité.

"Il m'impressionne car il se développe tous les ans, comme pilote et comme personnalité. Il a une chance de devenir le plus grand pilote de l'histoire. Il lui manque un titre, ce n'est pas évident d'aller le chercher. Il faut gagner cette saison pour égaler Michael Schumacher. On verra pour la suite", a indiqué Toto Wolff à notre micro.

Et le patron du team Mercedes d’ajouter : "Même s'il a des faiblesses, il parvient à comprendre et à analyser afin d'améliorer la situation. Quand on l'écoute parler de lui-même dans un débriefing ou même quand il s'exprime au sujet de sa vie personnelle, il se critique tout le temps. On a l'impression qu'il se critique comme s'il était un pilote un peu plus en retrait... mais non il est six fois champion du monde."