Toto Wolff: "Laissez du temps à Vandoorne !"

Jusqu'à présent les McLaren ne répondent pas vraiment aux attentes cette saison. Les monoplaces de Woking ne permettent pas à Alonso et Vandoorne de réaliser l'un ou l'autre coup d'éclat comme le font les Red Bull sur certaines courses. L'objectif de Stoffel est donc simple : tenter de se placer le plus souvent possible devant son équipier espagnol. Pour l'instant ce n'est pas encore assez souvent le cas, mais dans le paddock, Toto Wolff (directeur de l'écurie Mercedes) qui a beaucoup suivi notre compatriote ne s'inquiète absolument pas.



"Pour moi ce n’est pas plus compliqué que prévu pour Stoffel. C’est l’un des pilotes du plateau qui a le plus grand talent. Il a explosé tout le monde en GP2 et quand il est rentré en F1, beaucoup ont dit qu’il serait le futur Senna. Ce genre d’attentes et de comparaisons, c’est toujours difficile pour un jeune pilote. Il faut du temps. Il faut donner du temps au pilote d’accumuler des kilomètres, d’apprendre. Tout l’environnement est difficile et nous avons un bon exemple chez nous avec Valtteri Bottas qui avait eu un très bon début de saison l’année dernière et puis cela s’est moins bien passé. À présent il est revenu très fort. Je n’ai aucun doute sur le fait que Stoffel a l’intelligence et le talent de progresser et de devenir un très grand pilote. J’espère qu’on lui donnera le temps."



Toto Wolff également interrogé sur le futur de Lewis Hamilton. Le champion du monde n’a pas encore paraphé de nouveau contrat pour 2019, mais chez Mercedes on ne s’affole pas.



"Je suis très cool avec ça, sourit Toto Wolff, nous avons de bonnes discussions. On rigole ensemble à ce sujet et on discute de petits détails. C’est un contrat très important pour Lewis, peut-être l’avant dernier de sa carrière. Mais je n’ai aucun doute, il signera."