Toto Wolff : "Je veux démontrer que Vandoorne a tout pour être un pilote à succès"

La saison prochaine, Stoffel Vandoorne roulera donc pour le team de Mercedes (HWA) en Formule E. Le Belge espère se relancer avec la marque à l'étoile et surtout garder un pied en formule 1 via son rôle de pilote de développement. Une opportunité qu'il doit également à Toto Wolff. Le directeur de Mercedes F1 qui sera l'invité de Gaëtan Vigneron dans l'émission Warm up ce dimanche à partir de 17h30 sur la Deux.

"En ce qui concerne la carrière de Stoffel, je ne sais pas à partir de quel moment cela a commencé à aller dans la mauvaise direction. C’est le pilote avec le palmarès le plus spectaculaire en catégories de jeunes. Je l’avais rencontré quand il roulait en formule Renault 1.6, et depuis ce moment-là, il a pratiquement gagné chaque championnat auquel il a participé. Il est arrivé en F1 avec ce palmarès et je n’arrive pas à comprendre pourquoi les choses n’ont pas fonctionné. Mon ambition est de démontrer que Stoffel a tout ce qu’il faut pour être un pilote à succès. Il va faire de la formule E avec nous. C’est une plateforme très importante pour Mercedes et puis on verra bien où cela va aboutir."