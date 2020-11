Toto Wolff après le septième titre de Mercedes : "Vous ne voyez jamais le sang, la sueur et les larmes"

L'équipe Mercedes a décroché ce dimanche, grâce au doublé réalisé par ses pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, son septième titre mondial des Constructeurs consécutif au terme du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

De quoi combler de joie l'Autrichien Toto Wolff, le dirigeant de l'équipe allemande. "C'est quelque chose dont nous pouvons vraiment être très fiers. Nous formons un collectif incroyable. Vous ne voyez jamais le sang, la sueur et les larmes. On donne l'impression d'arriver en piste le week-end et gagner mais il y a tellement de sacrifices en coulisses. Des après-midis comme celle d'aujourd'hui compensent tout ça ! Je suis un peu gêné qu'on m'accorde tellement de crédit. Tout le monde à l'usine fait sa part dans cette incroyable aventure. En 2014, plutôt que d'afficher sur nos murs que nous voulions remporter un titre pilotes et un titre constructeurs, nous avons écrit plusieurs. Ça nous semblait un peu tiré par les cheveux mais nous sommes contents de l'avoir fait car cela nous a inspirés et continue de nous inspirer. Rêver contribue à notre succès. L'année qui vient sera une année de transition mais 2022 est toute proche. Le changement de réglementation, le plafond budgétaire, tout est en place pour nous arrêter. Cela nous motive."

"Je suis très fier de tous les membres de l'équipe, de ce qu'ils font à l'usine et sur les circuits, a pour sa part déclaré Valtteri Bottas. Nous mettons la barre toujours plus haut pour chaque membre de l'écurie mais nous le faisons en restant unis et en nous soutenant les uns les autres. C'est cet esprit d'équipe qui rend ces choses possibles. En ce qui concerne ma course, au deuxième tour, un débris s'est coincé sous mon fond plat, ça qui m'a fait perdre énormément d'appuis aérodynamiques et pas mal de temps à chaque tour. Dans les virages rapides, je sentais la voiture glisser un peu et parfois les freinages étaient imprévisibles. Ce n'était pas mon jour. Avec ce débris sous la voiture, je n'avais aucune chance de gagner malheureusement. Au moins, nous avons réussi un doublé. C'est la meilleure manière de décrocher un septième titre des constructeurs consécutif."