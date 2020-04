Thibaut Courtois pilote Red Bull aux côtés d'Albon au GP virtuel de Chine

Thibaut Courtois multisports, de la F1 à la NBA - Séquence sport on n'est pas des pigeons -... Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Il n’y a plus de compétitions sportives, mais il y en a quand même. Oublions, si vous le voulez bien, l’éternel débat "jouer à un jeu vidéo de sport, est-ce du sport ?". Les sportifs, eux, ne se posent plus la question. Ils jouent, s’amusent et rassemblent les foules. Et particulièrement Thibaut Courtois.