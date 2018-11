RTBF.be/sport vous donne rendez-vous avec les qualifs du GP D'Abou Dhabi, dernière épreuve de la saison 2018. Une séance à suivre en direct vidéo dès 14h.

Vainqueur du championnat du monde, Lewis Hamilton a réalisé le plus de poles cette saison en précédant tous ses adversaires à 10 reprises cette saison. Sebastian Vettel a pour sa part réalisé 5 poles cette saison contre deux pour Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas et une pour Kimi Raïkkönen.