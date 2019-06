Suivez les qualifications du Grand Prix de France en direct (Live vidéo 14h55)

La F1 est de retour en Europe après un Grand Prix du Canada marqué par la pénalité polémique infligée à Sebastian Vettel (Ferrari). Ce samedi, vous pourrez suivre en direct vidéo, les qualifications du Grand Prix de France dès 15h.



Lewis Hamilton et Mercedes, les grands bénéficiaires de cette sanction ont dominé les deux premières séances d'essais libres. Le Britannique, quintuple champion du monde, et son équipier Valtteri Bottas se sont partagés les meilleurs temps ce vendredi.



Les Flèches d'Argent restent sur 9 victoires consécutives. Sur le circuit du Castellet, ils viseront la passe de 10. Sebastian Vettel, certainement revanchard, voudra lui mettre en terme à cette jolie série. En pole et premier à franchir la ligne à Montréal, il a prouvé qu'il avait le niveau de performance pour le faire.