Suivez les qualifications du GP de Monaco en direct vidéo (LIVE 14h55)

Après les essais libres dominés par Lewis Hamilton et les Mercedes cette semaine, place aux qualifications, toujours capitales à Monaco, ce samedi. Le Britannique, vainqueur du GP d'Espagne il y a deux semaines, aura à cœur de remettre les pendules à l'heure face à son équipier Valtteri Bottas, qui a signé trois poles positions consécutives. À Barcelone, le Finlandais avait pris six dixièmes en qualifs sur son équipier.

Chez Ferrari, Sebastian Vettel et Charles Leclerc tenteront de faire mieux qu'en Espagne. Mais lors de la deuxième séance d'essais libres ce jeudi, Vettel n'a pu faire mieux que le troisième temps à plus de sept dixièmes d'Hamilton. Le Monégasque Charles Leclerc, qui évolue à domicile ce week-end, avait terminé encore plus loin, à plus d'une seconde et deux dixièmes du Britannique.

L'an dernier, c'est l'Australien Daniel Ricciardo (Red-Bull) qui a remporté le GP de Monaco devant Vettel et Hamilton.