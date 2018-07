Suivez les qualifications du GP de Hongrie en direct (LIVE vidéo à 15h)

RTBF.be/Sport vous propose de suivre en direct vidéo les qualifications du Grand Prix de Hongrie, e manche du championnat du monde de Formule 1. Sur un tracé où il est très difficile de dépasser, la position sur la grille est primordiale.



Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari), en lutte pour le titre mondial, le savent parfaitement et voudront se placer dans la meilleure situation possible pour le départ du Grand Prix. L'Allemand, parti à la faute alors qu'il menait en Allemagne, doit rebondir rapidement.



Stoffel Vandoorne se débat toujours avec sa McLaren. Après plusieurs week-ends très compliqués, l'ancien champion GP2 a retrouvé un "feeling plutôt normal dans la voiture" et "sur les longs runs, la performance est de retour". Notre compatriote espère s'approcher du Top 10.