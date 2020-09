Suivez les qualifications du GP d'Italie (Live vidéo 14h55)

Si le coronavirus s’est invité dans le paddock à Monza, place cependant à la compétition ce samedi avec les qualifs du GP d’Italie.

La 8e manche du championnat du monde devrait encore un peu plus mettre en avant les problèmes de Ferrari, qui se débrouille cependant un peu mieux que la semaine passée à Spa.

Mais la question du week-end, c’est de savoir si la cartographie moteur unique imposée à partir de ce samedi à la fois pour la qualification et la course va changer la donne et voir dans quelle mesure cela pourrait éventuellement impacter les écuries positivement ou négativement.