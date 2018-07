Suivez le Warm-Up et le Grand Prix de F1 en Hongrie (Live vidéo 14h30)

Le championnat de Formule 1 en est à la moitié de sa saison. Et on fait place au circuit de Hungaroring en Hongrie ce weekend pour départager les vingt pilotes qui s'élanceront de la ligne de départ. En pole, Lewis Hamilton aura les cartes en main pour garder son avance de 17 points sur Sebastian Vettel qui s'élancera de la quatrième position. La première ligne, est 100% Mercedes: aux côtés d'Hamilton, Bottas est bien placé pour réaliser un bon GP. Stoffel Vandoorne s'élancera de la seizième position. RTBF.be/sport vous propose de suivre le Warm-Up (14h30) et le Grand Prix de Hongrie (15h10).

À l'issue de ce Grand Prix, la Formule un prendra ses vacances d'été jusqu'au Grand Prix de Spa Francorchamps fin août.