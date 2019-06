Suivez le Grand Prix d'Autriche en direct (LIVE vidéo 14h45)

Un retour qui réveille de mauvais souvenirs : hégémonique en F1 cette saison, Mercedes se souvient qu'elle n'est pas infaillible à l'occasion ce week-end du Grand Prix d'Autriche, où l'écurie allemande a connu l'an dernier une course désastreuse.

Tout avait bien commencé avec les deux voitures positionnées en première ligne. Mais, pour la première fois depuis leur retour dans la catégorie en 2010, les Flèches d'argent avaient été victimes d'un double abandon pour causes mécaniques (problème hydraulique pour Valtteri Bottas, de pression d'essence pour Lewis Hamilton).

Cette saison, Mercedes a récolté huit succès en autant de GP, ainsi que six doublés, et affiche pour plus mauvais résultat la 4e place de Bottas au Canada. Certes, elle compte déjà 140 points de plus que sa dauphine Ferrari au classement des constructeurs. Certes Hamilton, qui reste sur quatre victoires de rang, est leader chez les pilotes avec 36 longueurs d'avance sur son équipier finlandais, 2e, et déjà 76 sur Sebastian Vettel, 3e. Mais on ne sait jamais ce qui peut se produire durant une course automobile...

La pole a été réalisée par Charles Leclerc. Le Monégasque devancera Lewis Hamilton et Max Verstappen à l'extinction des feux. Sebastian Vettel, suite à un souci technique, a dû se contenter de la 9e place sur la grille.