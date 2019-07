Suivez le Grand Prix d'Angleterre en direct vidéo (LIVE 14h30)

Le circuit de Silverstone sera le théâtre du 10e Grand Prix du championnat du monde de Formule 1, ce dimanche à 15h. Gaëtan Vigneron vous donne rendez-vous dès 14h30 pour Warm Up.



Au vu des qualifications et du niveau resserré de performance, la course s’annonce passionnante. Les Mercedes occupent à nouveau la première grille. Jusque-là rien de bien neuf puisque c’est déjà la sixième fois cette saison !



Mais Bottas, Hamilton, Leclerc et Verstappen – les quatre premiers chronos des qualifs – se tiennent en 183 millièmes de seconde. Du jamais vu cette saison. Quatre pilotes dans un mouchoir, trois écuries, la fougue du Monégasque et du Néerlandais, voilà de quoi pimenter le Grand Prix.



Le spectacle avait été beau en Autriche, on espère revivre le même genre de course en Angleterre.