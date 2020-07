Suivez le GP de Styrie en direct (LIVE vidéo dès 14H45)

"Aussi parfait que je peux l'être dans ces conditions": Lewis Hamilton a encore livré une démonstration sous la pluie pour s'adjuger samedi la pole position du Grand Prix de Styrie de Formule 1, sur le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche.

Dans des conditions unanimement jugées très difficiles, avec peu de visibilité et beaucoup d'eau sur la piste, le Britannique de Mercedes a creusé un écart considérable de 1 sec 216/1000 sur son dauphin, le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen, pourtant lui aussi amateur de pluie.

"Une performance d'un autre monde", a commenté le patron des Flèches d'argent, Toto Wolff.

"Ce dernier tour était fantastique", s'est pour sa part réjoui Hamilton. "Je suis vraiment très satisfait. C'était tellement piégeux ! La moitié du temps, vous ne pouviez même pas voir où vous alliez. Mais j'adore les jours comme ça !"

Parti en glissade dans son dernier tour lancé, Verstappen a admis que, même sans cette erreur, son effort "n'aurait certainement pas été suffisant". "La voiture est meilleure que la semaine passée, donc je pense qu'en course nous avons nos chances", a toutefois estimé le Néerlandais, contraint à l'abandon dimanche dernier.

Sainz à son meilleur

Il faut dire qu'au fil des saisons, la pluie s'est souvent invitée quand il le fallait pour Hamilton, comme pour lui offrir, à Monza en 2017, cette 79e pole en F1 qui a fait du sextuple champion du monde le recordman de l'exercice.

Cette fois, elle lui permet d'effacer un Grand Prix d'Autriche - le premier de la saison 2020 - frustrant la semaine dernière sur le même circuit, déjà sans spectateurs pour cause de pandémie de coronavirus.

Pour lancer sa campagne vers le record de sept titres de l'Allemand Michael Schumacher, Hamilton avait dû se contenter de la quatrième place après avoir écopé de deux pénalités, sur la grille de départ et en course.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), "très heureux" de ses meilleures qualifications, pourtant "parmi les plus difficiles", dans la catégorie, et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), vainqueur du GP inaugural, s'élanceront derrière le Britannique et Verstappen à 15h10 (13h10 GMT) dimanche. Au sec, selon les prévisions météorologiques.

Elément de stratégie intéressant, le top 10 s'étant qualifié chaussé de pneus pluie, tous pourront choisir leurs gommes de départ.

Côté français, Esteban Ocon (Renault) et Pierre Gasly (AlphaTauri) seront cinquième et septième sur la grille, mais leur compatriote Romain Grosjean (Haas) 20e et dernier, après un problème au niveau de son moteur ayant écourté ses +qualifs+.

Ferrari encore à la peine

Chez Ferrari, malgré des évolutions de la voiture, "on manque toujours de vitesse", reconnaissent les deux pilotes. L'Allemand Sebastian Vettel est dixième et son équipier Charles Leclerc onzième au chrono mais quatorzième sur la grille, pénalisé de trois places pour avoir gêné le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri).

La séance qualificative a commencé avec 45 minutes de retard à cause de la pluie qui s'abattait sur le circuit depuis samedi matin. Les essais libres 3, qui devaient se tenir entre 12h00 et 13h00, ont même été annulés.

La saison de F1 débute à huis clos et avec plus de trois mois de retard à cause du Covid-19 et se poursuivra dès la semaine prochaine à Budapest, en Hongrie.

Pour les nombreux Britanniques du paddock (sept écuries sont basées en Grande-Bretagne), ce sera dans des conditions encore plus restrictives que depuis dix jours en Autriche.

En effet, les autorités hongroises ont décidé de limiter leurs déplacements, et ceux des personnes originaires des pays extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, de leur hébergement au circuit uniquement, sous peine "d'emprisonnement et/ou d'amendes pouvant aller jusqu'à environ 15.000 euros".