Suivez le GP de Monaco en direct vidéo (LIVE dès 14h30)

Le monde de la Formule 1 a posé ce week-end ses valises sur le très prestigieux circuit urbain monégasque à l'occasion du GP de Monaco, 6ème manche du championnats du monde. RTBF.be/sport vous propose ce dimanche de suivre la course en direct vidéo.

Samedi, c'est l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) qui a réalisé le meilleur temps de la séance de qualification. Déjà le plus rapide des trois séances d’essais libres, le vainqueur du Grand Prix de Chine s’est offert le record de la piste monégasque en 1'10''810 et s’élancera en pole position du Grand Prix le plus glamour de la saison. L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) partira à ses côtés.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), les Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) complètent, dans cet ordre, le Top 5.

Auteur du cinquième temps en Q1, Stoffel Vandoorne n’a pas été en mesure de rééditer cette très belle performance en Q2. Le pilote belge a placé sa McLaren MCL33 à la douzième place, et débutera donc le Grand Prix depuis la sixième ligne sur la grille de départ.