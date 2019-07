RTBF. be/sport vous propose de suivre le Grand Prix d’Allemagne, onzième manche du championnat du monde de Formule 1, en direct vidéo. Rendez-vous dès 14h30 pour Warm Up. Le départ de la course est prévu vers 15h10.



Lewis Hamilton (Mercedes) a signé sa 4e pole de la saison et s’élancera en première position avec à ses côtés le fougueux Max Verstappen (Red Bull). La deuxième ligne sera occupée par leurs équipiers : Bottas et Gasly.



Pas de trace des Ferraris – pourtant performantes depuis le début du week-end - aux avant-postes. Et pour cause. La Scuderia a vécu des qualifications catastrophiques. Sebastian Vettel n’a pas pu effectuer le moindre tour chronométré en Q1 à cause d’un problème moteur. Il partira dernier. Charles Leclerc a lui connu des soucis en Q3. Il a donc dû se contenter de la 10e place.