Suivez le GP de Barheïn de F1 en direct (LIVE vidéo 16h35)

RTBF.be/sport vous propose de suivre le Grand Prix de Barheïn de Formule 1 en direct vidéo. La course s'élancera à 17h10.



Charles Leclerc (Ferrari) a signé la première pole position de sa jeune carrière. Il s'élancera devant la meute avec une certaine pression. Reste à voir comment, le talentueux Monégasque va la gérer.



Il aura son équipier Sebastian Vettel à ses côtés et les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas dans son dos.