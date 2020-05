Suivez le GP d'Espagne virtuel en direct (LIVE vidéo 18H)

Nouvelle édition du Grand Prix de Formule 1 virtuel, organisé par Liberty Media ce dimanche. Après avoir disputé la manche néerlandaise sur le tracé d’Interlagos (faute d’une disponibilité du tracé de Zandvoort dans l’édition 2019 du jeu officiel), c’est une épreuve espagnole bien plus traditionnelle qui prendra place sur le tracé de Catalunya dans la région de Montmélo.



La grille de l’épreuve principale sera une nouvelle fois agrémentée de pilotes titulaires. On retrouve ainsi les habituels Leclerc, Firripaldi, Norris, Albon, Russel et Latifi qui auront une nouvelle fois à composer en piste avec des invités de tout horizon et disciplines sportives. Nicolas Hamilton, le frère de Lewis, tronque sa voiture de BTCC pour une Mclaren. L’italien Antonio Liuzzi retrouve son volant chez Alpha Tauri, treize ans après son dernier départ pour Toro Rosso… La Belgique se passera de Stoffel Vandoorne, remplacé chez Mercedes par Anthony Davidson. Nos couleurs seront néanmoins défendues par Thibaut Courtois, le gardien retrouve l’Alfa Romeo aux côtés de Giovinazzi.



Concernant l’épreuve réservée aux eSportifs, celle-ci d’une durée de 25% de la distance officielle, aura de nouveaux prétendants à la victoire dans la liste des engagés. Ainsi, on retrouve Nestor Garcia chez Alpha Tauri, Manuel Biancolilla sur Mclaren ou encore Bardia Broumand au volant de l’Alfa Romeo.



Après le spectacle proposé au Brésil, difficile de ne pas vous inviter à suivre cette nouvelle épreuve commentée en direct sur Auvio dès 18h par Maxime Potar et Thibaut Rinchon. Rendez-vous également sur La Deux dès 22h15 pour vivre l’intensité d’une course prometteuse sur le tracé catalan.