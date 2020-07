Suivez en direct les qualifications du GP de Hongrie (Live VIDEO 15h00)

Après deux Grands Prix inauguraux en Autriche dominés par Mercedes, la Formule 1 est du côté de la Hongrie ce week-end. Et on compte sur un réveil des autres écuries, notamment de Red Bull, qui n’est toutefois pas intervenu vendredi, lors d’essais libres gâchés par la pluie.

Place ce samedi aux qualifications sous le coup de 15h qui devraient une nouvelle fois sourire aux Mercedes au vu de la journée d’hier. La séance d’essais de vendredi après-midi s’étant déroulée sous la pluie, une grande partie du plateau a choisi de ne pas mettre le nez dehors, ou presque, pour économiser les pneus. Ce sont donc, une fois n’est pas coutume, les chronos du matin qui font foi.

Ceux-ci sont tout à l’avantage de Mercedes : le plus véloce, le Britannique Lewis Hamilton, a devancé son équipier Valtteri Bottas de 86/1000e. Le Finlandais toutefois chaussé de pneus un cran plus tendres et donc plus rapides sur un tour. La concurrence, à commencer par la Racing Point – motorisée par Mercedes- du Mexicain Sergio Pérez, est reléguée à plus de 5/10 sur des pneus plus tendres encore.