Stoffel Vandoorne : "Un week-end malgré tout positif pour moi"

Sebastian Vettel a remporté le troisième Grand Prix de sa saison, le 50e de sa carrière, dimanche lors du GP du Canada, 7e manche du championnat du monde de Formule 1. L'Allemand de Ferrari a fait la course en tête du début à la fin sans jamais être inquiété.

Côté belge, Stoffel Vandoorne a connu une nouvelle course compliquée et n'est jamais monté au dessus de la 15e place. Il terminera finalement 16e alors que son équipier Fernando Alonso a connu des problèmes de fiabilité et a été contraint à l'abandon.

"Personnellement, cela a été un week-end malgré tout positif pour moi. Les dernières courses ont été très bonnes en termes de performances. Après, on n'a pas eu de chance avec la performance globale de notre voitrue. Je pense que les prochains week-ends vont aussi être difficiles pour nous. J'espère sincèrement que la chance va tourner un tout petit peu", a confié le pilote belge à notre micro.

De plus en plus proche de Fernando Alonso au niveau des résultats, Stoffel Vandoorne profite de l'expérience de son coéquipier chez McLaren.

"C'est une bonne chose pour moi d'avoir Fernando Alonso à mes côtés. Cela reste la meilleure référence dans le paddock. De me battre et d'être aussi proche de lui, c'est quelque chose de très bien et tout le monde voit cela aussi. Quand on voit les chronos ce week-end, j'étais à 9 millièmes de Fernando. Donc, en termes de performances, on a exploité tout ce qu'on avait", a-t-il conclu.