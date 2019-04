Stoffel Vandoorne remplace Jenson Button aux 24 Heures du Mans

Le Belge Stoffel Vandoorne remplacera le Néo-Zélandais Brendon Hartley aux 6 Heures de Spa-Francorchamps et le Britannique Jenson Button aux 24 Heures du Mans, a annoncé vendredi leur équipe, SMP Racing.

"J'ai décidé de passer plus de temps à la maison avec ma fiancée pendant sa grossesse plutôt que deux semaines au Mans, explique Button dans un communiqué. La décision est d'autant plus facile que j'ai le sentiment que Toyota est actuellement imbattable" en Championnat du monde d'endurance (WEC).

"Brendon Hartley, qui devait courir avec SMP Racing à Spa, a d'autres engagements pendant la semaine au Mans et a accepté de céder sa place à Stoffel afin que lui et l'équipe se préparent au mieux pour la course de 24 heures en juin", ajoute l'écurie russe.

Vandoorne, 27 ans, partagera le prototype LMP1 N.11 avec les Russes Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin en Belgique le 4 mai et en France les 15 et 16 juin.

Titulaire en Formule 1 avec McLaren en 2017 et 2018, le Belge court cette année en Formule E avec HWA Racelab, avec qui il a signé son premier podium (3e) à Rome samedi, et fait office de pilote de simulateur pour Mercedes en F1.