Stoffel Vandoorne : "Qualifications décevantes pour toute l'équipe"

La situation de McLaren ne va pas en s'améliorant. L'Espagnol Fernando Alonso, 16e et Stoffel Vandoorne, 18e, n'ont pu franchir le cap de la Q1. Le pilote belge partira de la 17e place sur la grille profitant des places de pénalités infligées à l'Australien Brendon Hartley (Toro Rosso).

"C'est une qualification décevante, une performance qui ne satisfait pas du tout l'équipe. D'un côté, ce n'est pas une surprise. On savait que ça allait être dur ici, sans nouvelle pièce pour la voiture. Cela se voit dans les performances. On n'a pas progressé. Je regarde la balance de la voiture aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais, mais c'est au niveau de la performance pure de la voiture que ça va moins bien", déclare le pilote Belge à notre micro.

Néanmoins, Stoffel veut voir du positif et espère d'ici peu de temps l'arrivée de nouvelles pièces qui pourront améliorer la voiture. "Je ne sais pas quand on aura ces pièces, mais généralement on fait un pas en avant."

Et le pilote de conclure sur la possibilité de faire quelque chose demain : "J'espère qu'il ne fera pas sec. On pourrait peut-être gratter quelques points demain s'il pleut."

Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position dimanche au Grand Prix de France de Formule 1. Le Britannique, champion du monde en titre, s'est en effet montré le plus rapide en qualifications samedi décrochant la pole pour la 75e fois de sa carrière. Valtteri Bottas complète la première ligne devant Sebastien Vettel. A suivre en direct dimanche sur la Une.