Stoffel Vandoorne : "Pas vraiment une course pour moi"

Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche à Spielberg le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 devant les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel. Vettel reprend la tête du Championnat du monde pour un point du Lewis Hamilton (Mercedes), qui a abandonné au 64e tour, comme son équipier Valtteri Bottas, au 14e tour. Parti de la 14e place, Stoffel Vandoorne a été contraint à l’abandon à quelques tours de l’arrivée.

"Pas vraiment une course pour moi. Pas grand chose à dire", a expliqué le pilote belge à notre micro.

Et d'ajouter : "Il y avait moyen de terminer dans les points quand on voit tous les problèmes que les autres ont eu et notre rythme".

"Le jour où on pourra effectuer de meilleurs résultats en qualifications, cela aidera sûrement le dimanche en course. J'espère qu'on fera un step en avant dans le prochain grand prix", a conclu Stoffel Vandoorne.