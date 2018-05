Stoffel Vandoorne : "On n'est pas 100% en confiance avec la voiture"

Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a signé jeudi le 8e chrono de la deuxième séances d'essais libres en vue du Grand Prix de Monaco, 6e épreuve de Formule 1 de sa saison.

Stoffel Vandoorne a tourné en 1:13.077, juste devant son coéquipier l'Espagnol Fernando Alonso (1:13.115).

"On n'a pas eu de séances faciles ce jeudi. On a connu pas mal de soucis dans la FP1. On n'est pas 100% en confiance avec la voiture. Dans les rues de Monaco, c'est très difficile de tirer le maximum d'une voiture qui est très compliquée. Chaque dixième compte ici", a confié le pilote belge au micro de la RTBF.

Ce vendredi est une journée off qui sera utilisée à bon escient. "Ce n'est pas mal d'avoir une telle journée car il y a beaucoup de boulot à fournir avec les ingénieurs. Cela nous donne une journée durant laquelle on peut analyser tout ce qu'on a fait ce jeudi et ainsi mettre les set-up au point avant de réattaquer samedi", a noté Stoffel Vandoorne.

Ce samedi, en qualifs, le Belge pense être capable de faire un bon résultat. "Je pense que la Q3, c'est faisable. On voit qu'on est dans un groupe très serré et ce sera très important d'aller chercher les derniers centièmes, ne pas faire d'erreurs et d'être là au bon moment", a-t-il conclu.