Stoffel Vandoorne n'a "pas pu faire le dernier tour"

Stoffel Vandoorne n'a pas été en réussite pendant la Q1 au GP de Hongrie. En effet, le pilote McLaren-Renault a été éliminé avec le 16ème temps alors que la piste était encore sèche. Une grande déception pour le Belge car la pluie, qui a fait son apparition en fin de Q1, aurait pu l'avantager mais un problème technique a empêcher Vandoorne de faire son dernier tour de qualification.

"Les conditions n'étaient pas faciles (piste mouillée par endroits), d'autant plus qu'à la fin de la Q1 nous n'étions pas dans une bonne séquence. On a dû abandonner avant le dernier tour à cause d'un problème avec la batterie. Quand on s'est arrêté, les conditions ont été meilleures. C'est dommage."

"Je pense que la Q2 était possible car nous faisions de bons chronos. Le fait de ne pas avoir pu faire ce dernier tour nous a manqué pour aller chercher cette Q2".

"Mes sensations sont redevenues normales. Notre rythme en course et pendant les essais était bon. Néanmoins, nous savons que nous ne sommes pas encore au niveau en tant qu'équipe mais le feeling est de nouveau là. C'est vraiment positif de retrouver les sensation et de pouvoir travailler comme d’habitude".