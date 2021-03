Stoffel Vandoorne : "la nouvelle saison de F1 sera une belle bagarre"

La nouvelle saison de Formule 1 commence ce dimanche avec le GP du Bahreïn. L’écurie Mercedes sera bien évidemment attendue avec Lewis Hamilton qui visera un huitième titre de Formule 1. Notre compatriote Stoffel Vandoorne était l’invité hier de 100% Sport pour préfacer cette saison qui pourrait être plus serrée.

Tous les regards sont tournés vers Lewis Hamilton, septuple champion du monde, mais rien n’est joué selon Vandoorne : "C’est difficile à dire si Lewis Hamilton va refaire un cavalier seul car son équipe a eu des essais un peu difficiles alors que Red Bull a montré que l’écurie était en grande forme. Je pense que Red Bull sera très fort au début de saison mais il ne faut pas oublier que Mercedes a gagné le championnat les dernières années. C’est sûr qu’ils seront dans le coup. On peut s’attendre à une belle bagarre entre les deux."

En cas de nouveau titre, Lewis Hamilton deviendra l’unique détenteur du nombre de titres de champion, laissant Michael Schumacher à sept. L’Anglais impressionne le pilote de Formule E : "Après avoir gagné autant de courses et de championnats, il a toujours la motivation. Il reste concentré à 100%, notamment sur les détails. C’est l’un des meilleurs pilotes que la F1 n’ait jamais vus."

Après deux saisons comme pilote chez McLaren en Formule 1, le Courtraisien est désormais en Formule E et ne fait pas d’un retour en F1 une priorité absolue : "S’il y a des opportunités, pourquoi pas. J’y ai roulé pendant deux ans mais ce n’était pas dans les meilleures circonstances. Cela reste spécial de conduire les voitures les plus rapides mais, pour le moment, je suis en Formule E avec Mercedes et cela se passe plutôt bien." Vice-champion du monde l’an dernier, le pilote vise maintenant le titre avant de revenir, peut-être un jour, en Formule 1.